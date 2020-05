PÕNEVAD FAKTID | Kes jäi võlgu, keda ei lubatud Ukrainasse, milline on olnud pikim ja lühim lugu? ehk Loe fakte Eurovisioni ajaloost 

- Tänapäeval on poolfinaalid Eurovisionil täiesti normaalne nähtus. Need lisati võistlusesse aga alles aastal 2004.

- Aastal 2001 vaatas Eurovisioni lauluvõistlust 95% Taani televaatajatest – see on Euroopa suurim protsent. Eesti võitis sel aastal võistluse - esikoha said Tanel Padar ja Dave Benton looga "Everybody".