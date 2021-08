ÕL ARHIIV | Numeroloog: kes kardab 13. ja reedel õnnetust, sellega juhtubki!

Numeroloog Kai Tamm meenutab, kuidas on läinud tema 13. kuupäevale sattunud reeded, ja mõtiskleb: „Minule on 13 ja reede küll alati hea päev olnud! Ühtegi paha sõna pole öelda. See on olnud kordaminekute päev.” Selgitus on numeroloogil varnast võtta: kes õnnetust pelgab, sellega see ka juhtub! Nii toob inimene ise endale õnnetused kaela. „Kõik sõltub sellest, mida inimene usub,” kinnitab Tamm. „Enda programmeerimisel on väga suur jõud!”

13 on tuntuim pahaendeline, surma ja õnnetusega seonduv arv eelkõige seetõttu, et ta järgneb 12-le – täiuslikkuse arvule. „Aastas on 12 kuud, sodiaagimärke on 12, Jeesusel oli 12 jüngrit ja nii edasi,” põhjendab numeroloog. Kuid kuraditosin pole kõigis maades halb enne. Isegi vastupidi – näiteks Mehhikos sümboliseerib see päikest ja mehelikku energiat. Hilisjudaismis suhtuti sellesse kui õnnenumbrisse. Põhja-Saksamaal on peetud abiellumist 13. kuupäeval eriti heaendeliseks. „Ka numeroloogilises võtmes pole see number paha ega õel. 13. kuupäeval sündinu on praktiline, kindla sõnaga inimene, kellele võib alati loota,” kinnitab Tamm. „Talle on 13 õnnenumber. Kui ta on sündinud reedel, siis on see nädalapäev tema õnnepäev, seega on tema jaoks reede ja 13 parim kombinatsioon,” toob ta näiteks.