Numeroloog: kes kardab 13. ja reedel õnnetust, sellega juhtubki!

Henry Linnard , täna, 14:00

Kai Tamm Foto: Marianne Loorents

Numeroloog Kai Tamm meenutab, kuidas on läinud tema 13. kuupäevale sattunud reeded, ja mõtiskleb: „Minule on 13 ja reede küll alati hea päev olnud! Ühtegi paha sõna pole öelda. See on olnud kordaminekute päev.” Selgitus on numeroloogil varnast võtta: kes õnnetust pelgab, sellega see ka juhtub! Nii toob inimene ise endale õnnetused kaela. „Kõik sõltub sellest, mida inimene usub,” kinnitab Tamm. „Enda programmeerimisel on väga suur jõud!”