13 JA REEDE | Liina Randpere: läksin üritusele, mis oli toimunud eelmisel päeval

„Sõitsime ühel päeval autoga ringi, kui kuulsime raadios promo Cincinnati ööklubis toimuva eriürituse kohta, kus teema oli „All white” ehk „Kõik valge”. Mõtlesime õega, et päris äge, läheks ka, lööks ennast üles ja tantsiks natukene. Tegime uhked soengud ja meigi ning kuna mul ei olnud reisil tervet oma garderoobi kaasas, pidime õe garderoobist ja kust kõikjalt veel kokku saama kaks komplekti valgeid riideid, et ikka üleni valges olla. Ööklubisse minnes ütles turvamees uksel „Oi, tüdrukud, te oleksite eile meie klubisse ülihästi sobinud, sest meil oli teemapidu.” Seega me läksime üks päev liiga hilja!” sõnab Randpere.