ARMASTUS EI KÜSI VANUST! Kuulsad paarid, kellel on üle kümne aasta vanusevahet

Inga Lunge, Toomas Lunge Foto: Aldo Luud

Eesti esirokkari pilvituna näiv viieaastane suhe Kristel Mardisooga sai ootamatu lõpu 2017. aasta septembris, kui selgus, et naine on olnud salajases abielus 1999. aastal mõrvatud ärimehe Mait Metsamaa poja Andreas Metsamaaga. Taneli poissmehepõli jäi aga üürikeseks: juba novembris säras muusiku käevangus uus pruut - ta ilmus novembris Saku Suurhallis toimunud Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi tennisematšile noorukese siresäärega 21aastase Tartu Ülikooli juuratudengi ja modell Lauren Villmanniga. Kauni paari vanusevahe on 16 aastat. 2018. aastal palus Tanel Padar Itaalia reisil Laureni kätt, 2019. aasta augustis sündis nende perre tütar Linda.

Lauren Villmann, Tanel Padar Foto: Erlend Štaub

"Armastus esimesest silmapilgust," on öelnud Mait, kes nägi oma tulevast kui too oli 20aastane. Kristel ja Mait tegid oma armastuse liidu ametlikuks aastal 2009. Mait on arvamusel, et vanusevahe on häiriv ehk vaid kõrvalseisjatele: "See vanusevahe segab kõiki kõrvaltvaatajaid ja kiibitsejaid, meie omavahel ei tunne mingit vanusevahet," leiab mees. Perekond Maltise abielust on sündinud poeg Margo ja tütar Mariliis.