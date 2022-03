ÕL ARHIIV | Leonhard Lapin: „Välismaal võetakse mind vastu nagu staari, aga Eestis…“

„Kui räägitakse rahvusvahelistest tegevusest, siis on kunstnikud millegipärast ära unustatud. Nagu meie ei olekski oma riigi hüvanguks panustanud! Mina ei ole Eesti heaks vähem teinud kui Erkki-Sven Tüür,“ leiab kunstnik Leonhard Lapin. „Mingi laulja või muusik teeb välismaal ühe kontserdi või turnee ja on juba tohutu tegija. Aga mina olen teinud üle maailma turneesid aastast 1971!“

Kui peaksin Leonhard Lapinit millegagi võrdlema, siis ütleksin, et ta on nagu sibul – siiruviiruline ja mitmekihiline. Koorid teda ja iga kihi all on peidus uus põnev Lapin: graafik, maalikunstnik, arhitekt, visionäär, õpetaja, kirjanik, orientalist, gurmaan, naljamees. Elukunstnik…

Kullakarvalisus on tinglik. Kuldne kunstnik on ta näiteks selle poolest, et tema kontol on Eesti kunstnikest vist küll kõige rohkem isikunäitusi – üle saja. Lapini tööd on olnud üle maailma näitustel alates aastast 1971, suur osa vanameistri kunstist asub välismaa mainekamates galeriikogudes.

Hiljaaegu 70 aasta juubelit tähistanud kunstnikul on praegu Kumus suur ülevaatenäitus „Tühjus ja ruum“. Lapin ütleb, et on õnnelik kunstnik, sest alates 40. eluaastast on tal iga juubeli puhul olnud kunstimuuseumis suur näitus. Sellegipoolest leiab ta, et ei teda ega kunstnikke üldse ei tunnustata Eestis piisavalt. „Kõik see, mis sa väljaspool Eestit teed, lämmatatakse ära, et see ei jõuaks avalikkuseni,“ on Lapin nõutu.