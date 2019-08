Lahkuminekute buum staaride seas pole esmakordne: vaata, kui palju paare läks lahku kaks aastat tagasi!

Ithaka Maria ja Aleksei Savitski Foto: Ardo Kaljuvee

MArilyn Kerro ja Aleksander Šeps Foto: facebook.com/devilmarilynkerro

20. juulil 2017 teatas nõianeiu Marilyn Kerro oma Facebooki lehel, et on elu- ja ametikaaslase Aleksandr Šepsiga suhte lõpetanud. „See ei tähenda, et midagi juhtus. Kõik on korras,“ kinnitas ta toona, viidates ka omavaheliste heade suhete jätkumisele. „Meil mõlemal on oma elu ja ma austan Sašat väga. See, et oleme koos ühel pildil, tõendab, et me ei ole vaenlased.“ Praeguseks on Kerro koos uue armastuse, Mark Alexandriga ning nende peres kasvab juba mullu juunis sündinud poeg Kaius-William ning tulekul on ka teine laps.