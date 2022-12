ÕL ARHIIV | TÕNU KARK 75! „Kui Kark ilmub lavale, läheb pilk tema peale!“

Teised kiidavad takka. Režissöör Peeter Simm täpsustab: „Kark nõuab fookuse endale, nii kinos kui ka teatrilaval. Mitte kaamera fookuse, vaid vaataja fookuse!“

Lavastaja ja näitleja Hendrik Toompere tunnistab, et Kark monteerib end laval ise suurde plaani. Ja räägib selle illustreerimiseks järgmise loo.

„Ma ei taha konkreetset lavastust nimetada, aga Tõnu Kark on seal väga oluline tegelane,“ alustab Hendrik Toompere. „Vanema kooli näitlejana ta arvestab, et kui ta juba lavale tuleb, siis on tema staar ja peaosatäitja. Kargil on võime mõelda välja tohutul hulgal igasuguseid trikke ja osalahendusi ja nippe, mis tihtipeale ei lähe kokku nüüdisaegse teatrimudeliga, kus peaks tegema meeskonnatööd. Kark kipub ikka olema iseenda eest väljas.“

Mängib end ise fookusesse

Igatahes juhtus kord niimoodi, et ühel väljasõiduetendusel kolleegid äkki avastasid: Kark teeb laval sellisel hulgal nägusid, liigutusi ja vigureid, mida proovides ja vahepealsetes etendustes pole nähtud. Toompere ülearu ei täpsusta, aga tema vihjetest võib mõista, et Kark püüdis kaasnäitleja tõsise teksti ajal tähelepanu hoopis endale tõmmata.

„Tal on selleks omad nipid. Näiteks teeskleb, et tekst on meelest läinud, pidurdab sedasi lavastuse rütmilist kulgu, köhib, ja alles siis ütleb oma lause või teeb mingi asja – aga kohe jääb publiku silm talle peale. Eks ta karakter seda ka võimaldas. Teatris tekibki tihtipeale olukord, kus mingi roll areneb etenduste käigus nii palju, et seda tuleb korrigeerida,“ selgitab Toompere.

Pärast nimetatud külalisetendust korraldati koosolek, kus terve trupp heitis Kargile ette, mida kõike too vaataja tähelepanu meelitamiseks tegi – kui teised samal ajal oma tähtsat juttu rääkisid või muidu olulist nüanssi välja mängisid.