EKSKLUSIIV! Ronn Moss: ränk autoavarii röövis minult Ridge Forresteri rolli Henry Linnard , 21. november 2017, 00:02

RIDGE FORRESTER: Seda sarja „Vaprad ja ilusad“ tegelast kehastas Ronn Moss 25 aasta jooksul, aastatel 1987–2012. Foto: NurPhoto / Vida Press

„Olin alati tahtnud muusikaga jätkata, sest see on minu jaoks loomingulisem kui telesarjas näitlemine. Näitlemist olen alati vaadanud nagu ametit, aga muusikat kui kirge,“ räägib Ronn Moss. Viis aastat tagasi keeras ta sarjale „Vaprad ja ilusad” selja ja on nüüd taas muusika juurde jõudnud. Kui varem on Moss sarjast lahkumist põhjendanud eelkõige sooviga ellu muutust tuua, siis nüüd otsustab ta jagada sedagi, kuidas mõjus talle raske autoavarii, millesse ta 2012. aastal sattus.