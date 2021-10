VANA KULD | ÕPETAJATE VÄLIMÄÄRAJA: „Nii, Ats! Su isa tegi selle kontrolltöö kolmele. Vaatame, kuidas sinul läheb.“

Viril visionäär Foto: Andres Varustin

„Issand, ma ei oska nendele lastele panna hindeks midagi muud kui kolm, tegelikult ei tohiks muidugi üldse teadmisi mõõta, ja kolm on kõige laiema diapasooniga hinne üldse: see võib tähendada nii peaaegu nelja kui ka enam-vähem kahte. Ma just lugesin ühest artiklist…“„Andke andeks, mina olen sellest klassist nõus minema ekskursioonile ainult kolme õpilasega, hea küll, neljaga, kui Peetril on ema ja isa kah kaasas.“„Ma ei julge sõbrannadele rääkidagi, et õpetan klassis, kus pole seina peal puutetundlikku tahvlit. Kuidas teie meelest lapsed sedasi eesti keele selgeks saavad?“Kõik, nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad mõistavad, et töö koolis on talle vaid ajutine, olude sunnitud ja alla võimete peatuspaik – kuni vabaneb kõrge visionääri koht mõnes hariduselu koordineerivas riigistruktuuris, sest siinsete ahistavate olude jaoks on ta liiga hea spetsialist.Tema ametijärglane koolis peab alustama klassile aine põhitõdede selgitamisest.