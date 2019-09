ÕL ARHIIVIST | Onu Bella: „Mul on jäänud antidepressandid peale ja mul on fun ja chill olla.“

Teil on peenutsev-kantseliitlik keel. Kui palju see teil loomulikult välja kukub ja kui palju peab stiilis püsimiseks punnitama?

Ma üldiselt ei punnita, kui, siis suhteliselt vähe. Ma võin näiteks raadiosaate võtmes rääkida täiesti samasugust isikupärast keelt – vaat see on isikupärane stiil, mida ma olen kasutanud kõigis oma kuues raamatus, ja see on taotlus.

Tagasi jõudes punnitamise juurde, siis aeg-ajalt on olnud ka hetki, kui surnud punktis lööd "Õigekeelsussõnaraamatu" või "Võõrsõnade leksikoni" suvalise külje pealt lahti ja paned näpu suvalise sõna peale. Vaatad, ai, see ei lähe (lavastab, nagu otsiks uue sõna), aga konstrueerime hoopis sellest lause, vaat see sõna on sihukese ilusa kõlaga, ja kindlasti peab see võõrsõna olema. Või siis kasutusest väljas olev eestikeelne sõna "jaunis", palun väga, "hõllandus" – ei ole ka igapäevases keelekasutuses, "sulnis".

Lisaks sellele, et lugeja saab tõenäoliselt rohkem kui korra kiigata "Võõrsõnade leksikoni", saab ta ka laialdasi teadmisi ravimite koostisest ja kõrvalmõjudest. Pluss tuletab endale meelde mõne ammukuuldud muusikapala. Eputamine keemia- ja muusikaalaste teadmistega on samuti teadlik valik?

No loomulikult on teadlik! See ei ole isegi eputamine, see on isikupärane kirjastiil.

Meeleolu te luua oskate. Mulle väga meeldis raamatu esimeses, ilukirjanduslikumas osas, teie üsna lakooniline, aga üheselt mõistetav kirjeldus: "Peatselt täitus autosalong lisaks pussuhaisule ka eesti šlaagrimuusikaga."

Selles episoodis ma olen ainet võtnud Tarantino filmist "Märulikoerad", seal on ka autostseen, kus arutatakse üsna vulgaarses võtmes Madonna üle. Ja minul tekkis idee, et asendaks Madonna Suzi Quatroga. Sel Norra kodanikul, kes on seltskonnas, on olemas prototüüp, kelle suured iidolid on AC/DC, ZZ Top ja Suzi Quatro.