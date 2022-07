ÕL ARHIIV | „Lembit Ulfsak tundis ennast mingil hetkel just sellena, kes ta oli – maailmaklassi kinonäitleja. Hiljem muutus ta väga soliidseks, isegi üliväga tagasitõmbunuks.“

„Ükskord ammu-ammu istusime Lembitu juures tema rõdul. Olime pikalt arutanud ilmamaa probleeme ja rääkinud isiklikemast asjadest ning seejärel olime tükk aega vait ja tegime vaid suitsu. Kui me seal istusime, siis vist tajusime vastastikku, et meie vahel on midagi rohkemat kui ainult kolleegi õlatunne ja et midagi olulist on ära räägitud,“ meenub Ain Lutsepale aastatetagune kirgastav õhtupoolik, kui ta mõtleb endisele garderoobikaaslasele Lembit Ulfsakile.