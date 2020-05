Vello Orumetsa ümber hõljub palju vastuseta küsimusi. Kuhu kadusid laulja juuksed? Kas vastab tõele, et tal on poeg? Kellega ta lõppude lõpuks abielus oli? Kas ta tõesti sai Ameerika sugulaselt päranduseks miljoni? Kes on see andunud naisfänn, kes kinkis lauljale maja Pärnus? Kas vastab tõele, et tal oli tormiline suhe kauni Saksa mulatitariga?