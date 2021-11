Inimesed ÕL ARHIIV | Tõnis Mägi: käes on selline aeg, et tahaks ennast kusagilt pigistada – äkki on tegemist unenäoga... Andres Põld , täna 10:25 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

«On tekkinud uued aru­saamised riiklusest, kodanikkonnast, riigipiiridest, rahvast kui niisugusest. Kõik on pea peale pööratud.» Foto: Aldo Luud

Juba eluajal legendiks saanud muusik Tõnis Mägi pole enda sõnul mingi intervjuude-mees. Õhtulehele polegi ta vist kunagi pikemat usutlust andnud. Ka nüüd ütles rahva ja kolleegide seas Mäksiks kutsutav laulja meie palvele esmalt ei. Aga kui kuulis, et Õhtuleht ei taha temaga rääkida ei loomingust ega eralust, muutis ta meelt. Meie vestlus toimus Elva külje all lumeidüllilisel Peedul, kus muusik ilmakära eest justkui varju tõmbununa hubases majas elab. Seda rohkem on tal olnud aega mõtiskleda elu ja aegade muutumise üle. Ja köögilaua-tagused vestlused, mida häiris vaid vigureid täis lumivalge kass Marmor ja paar telefonikõnet, ongi need kõige siiramad ja vahetumad.