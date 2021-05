ÕL ARHIIV | Telesaates "Tipp ja Täpp" Tippi mänginud Ingrid Kivirähk: "Olen sama maias nagu Tipp!"

Armastatud lastesaate teleekraanile jõudmisest möödus 2017. aasta 28. jaanuaril 52 aastat – Ingrid Kivirähk meenutab saate tegemise aega ja räägib oma elust. "See minu töö ei olnud minule üldse mingi töö! See oli lõbu ja laul ja lust!" naerab südamest kunagises armastatud telesaates mummulise kleidiga Tippi mänginud Ingrid Kivirähk. Temast õhkub nii palju soojust ja elurõõmu, et sellest saab osa igaüks, kes tema lähedal on.