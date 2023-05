ÕL ARHIIV | Vaibakunstnik Anu Raud: „Tudengid on küsinud, kas lammas vorsti sööb ja mis on nõges.“

VASTUKAALUKS BARBIEDELE: Rahvusmustritega käpiknukkude ja kaisuloomade kavandeid hakkas Anu Raud joonistama 90ndatel, kui avastas, et Tallinna mänguasjapoed on täis Barbie nukke. Loomakesi, mille on meisterdanud arhitekt Anu Kotli, näeb Heimtali muuseumis. Foto : Elen Kontkar