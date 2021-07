ÕL ARHIIV | Mailis Reps: kui ma peaks olema lapsega mitu aastat kodune, oleks mul kaks last

„Aasta algas minu peaaegu erakonnast väljaviskamisega. Siis olid erakonnas väga segased ajad: kogu aeg otsustati – nii juhatuses kui fraktsioonis – asju ühe hääle suuruse vahega. Siis olid presidendivalimised ja lõpuks valitsusse tulemine. Sinna vahele jäid kõik muud asjad. Nii et see aasta on olnud väga-väga tormiline,“ ütleb Mailis Reps. Ta on Keskerakonna paleepöörde üks korraldajaid ning nüüd kolmandat korda haridus- ja teadusminister. Jaanuaris 2017 saab ta 42 ja aprillis-mais kuuenda lapse.

Keskerakonna aseesimees Mailis Reps on praegu kriminaaluurimise all. Sellele panid aluse Õhtulehe uurivad artiklid, mis näitasid, et toonane haridusminister kasutab ministeeriumi töötajaid ja vara oma isiklikes huvides. Lisaks kirjutas Õhtuleht, kuidas mullu 13. jaanuaril pidas toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps oma 45. sünnipäevapeo ministeeriumi rahade eest. Nende skandaalide valguses taasavaldame intervjuu Mailis Repsiga, mis ilmus Õhtulehes 2016. aastal, samal aastal kui Keskerakonnas vahetus võim ja Edgar Savisaare asemel sai erakonna esimeheks Jüri Ratas.