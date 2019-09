Leonard Cohen surma eel: "Olen valmis surema. Loodan, et see pole liiga ebamugav."

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti

Seejärel tsiteeris Trudeau Coheni üht tuntumat laulu "Hallelujah" (1984), mille kirjutamiseks kulus viis aastat ja mida on tõlgendanud sajad teised lauljad, neist tuntuim Jeff Buckley. "There’s a blaze of light / In every word / It doesn’t matter which you heard / The holy or the broken Hallelujah" – "On valgussähvak igas sõnas sees, pole tähtis kumba kuulsid, kas pühalikku või murtud "halleluujat"."