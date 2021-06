Armunõidus jaaniöösaunas: "Tulgu su peigmees ikka siit küljest ja sealt küljest."

JAANIKULT KOJU JÕUDES LIBISTA RIIDED SELJAST: Kui me tahame väga head kaaslaseõnne ja raharikkust, siis küla jaanitulelt tulles ja magama heites ei tohi riideid üle pea ära võtta, vaid nad tuleb lasta alla kukkuda. Pange jaanitulele minnes juba midagi niisugust selga, mida koju jõudes saab seljast libistada, õpetab rahvatarkus. Foto: Vida Press

"Tulgu su peigmees ikka siit küljest ja sealt küljest, alttuule ja pealttuule, altaia ja pealtaia; pilu vahelt pistjaid ja altaia andjaid," õpetab folklooriteadlane Marju Kõivupuu , mis sõnu peaks ema jaanisaunas tütart viheldes lausuma, et pruudieas neid ikka mitmekülgselt hakkajale mehele saaks. "Sellised seksuaalmaagilised sõnad," vabandab Kõivupuu hetk hiljem, justkui ta oleks need ise teinud. Tegelikult on see vana tarkus, Karksi kihelkonnas kirja pandud.