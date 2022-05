ÕL ARHIIVIST | Ellen Niit oli tubli purjetaja, lasteluule majakas ning Jaan Krossi hea ingel

Täna, 30. mail möödub Ellen Niidu surmast kuus aastat. Õhtuleht taasavaldab 31. mail 2016 ilmunud artikli, kus kolleegid meenutavad legendaarset kirjanikku.

„Kui mõni arvab, et ta ei tea ühtegi Ellen Niidu luuletust, siis seda teab ta kindlasti, et „Rong, see sõitis tsuhh, tsuhh, tsuhh. Piilupart oli rongijuht“,“ mõtestab eesti kultuuri üht tüviteksti kirjanik Teet Kallas.