ÕL ARHIIV | 22 AASTAT EUROVISIONI VÕIDUST! Tanel Padar: läksime "Everybody" looga lihtsalt pulli tegema

Eestile Eurovisioni võidu toonud „Everybody“ oli vaid üks lugudest, mille Tanel Padar ja Dave Benton 2001. aastal „Eurolaulu“ võistlustulle saatsid. Tanel polnud enda sõnul arvestanudki, et just see lõbus pala finaali pääseb. „Ometi ta läks. Me ütlesime kohe, et tulime selle looga pulli tegema ja mõned inimesed olid selle peale ka pahased. See pull läks riigile pärast päris kalliks maksma,“ naerab muusik.