ÕL ARHIIVIST | Lia Laats elutee lõpus: ma ei ole veel täiskasvanuks saanudki ja juba ma hakkan ära surema. Kus on õiglus?!

"Natuke pärast meie sõpruse algust juhtus see, et Lial avastati vähk. Siis ma ei saanud mõnda aega käia tal Külitses külas, vaid käisin teda vaatamas onkos," meenutab Kati Saara Vatmann sõbranna Lia Laatsi eluõhtut. Operatsiooni järel olevat näitleja pahur olnud, sest elukvaliteedi muutus oli üsna suur. Vatmann mäletab: "Ta ei hädaldanud, kuid 77aastane Lia ütles tsitaadi, mis mulle elu lõpuni meelde jääb: "Ma ei ole veel täiskasvanuks saanudki ja juba ma hakkan ära surema. Kus on õiglus?!"