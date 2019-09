Sünnipäevalaps Voldemar Kuslap: mul on unistuste pensionipõlv!

Teil on unistuste pensionipõlv?

Jah, on küll unistuste pensionipõlv. Ma ei sõltu kellestki, ma ei ole teatri külge aheldatud, nii et ma ei teaks, mis on laupäev või pühapäev või riigipüha; et aina on proovid ja etendused.

Muidugi ma käin ka esinemas. Jumalale tänu – ptui-ptui-ptui! – häält mul veel on, aga häält on tänu sellele, et on nõudmisi ja mul on oma nišš, kus ma saan esitada opereti-, muusikali-, klassikalisi estraadilaule. Need on žanrid, mis on meie raadiote repertuaaridest peaaegu punasesse raamatusse kantud.

Vähemalt Arne Oidi ja Heldur Karmo pärandit mängitakse ilmselt nii Vikerraadios kui Elmaris.

Elmaris küll, aga Vikerraadios tundub vahel, et toimetajad valivad kuulamiseks üsna küsitava väärtusega rokilugusid. Võiks ju vahepeal ka midagi muud olla.

Mulle väga meeldis üks Soome raadiokanal, kust tuli nii pop-lugusid, rahvamuusikat kui klassikat. Kusjuures lugusid kommenteeriti väga toredasti: "Siin me nüüd mängime teile Beethoveni ühte triot: viiulimängijalt briljantne soolo, tšellolt töötegemise rõõm."

Mulle tuli kohe meelde, kuidas just raadio arendas minu muusikalise maitse. Ma kuulasin, et ah-haa, see on nüüd Boccherini "Menuett", see on Monti "Tšaardaš", see on K?lm?n… Aga seal tuli ka estraadi ja muidugi ka punast repertuaari. Kuid sa jäid ju kohe kuulatama: see on K?lm?n!