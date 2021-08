ÕL ARHIIV | SELGELTNÄGIJA DARDO KUSTO: olge oma soovidega ettevaatlik, sellest sõltub õnn!

"Mulle väga meeldib Moskva, minu töö ja osalemine teleprojektides. Inimesed võivad televisiooni kiruda, kuid mind on seal töötamine ainult arendanud. Selleks, et olla mõnes valdkonnas ekspert, peab inimene olema ka üldiselt haritud ja palju lugenud. Teleekraanidele jõudes olen ma hakanud tegelema eneseharimisega, näiteks väga palju lugema," selgitab mees.

Vabal ajal meeldib talle linnas jalutada, käia kinos ja reisida. "Peret mul veel ei ole, ehkki üks kallis inimene on tekkinud küll. Kuna need suhted on üsna värsked, siis on vara rääkida, kas nendest kujuneb midagi tõsisemat."

"Ma võin öelda, et olukord Eestis käesoleval aastal ei muutu. Sõda ei tasu teil karta, ma ei näe ega tunne seda. Suuri negatiivseid muutusi ei tule, kuigi ma ei näe ka erakordselt häid sündmusi või kiiret elukvaliteedi kasvu. See aasta tuleb Eestis väga stabiilne," ennustab Venemaa sensitiiv Eestile rahulikku aastat.

Dardo Kusto, pärilik šamaan ja kõrgharidusega psühholoog, räägib, et Eestis on olukord võrreldes Venemaa eluga hea.

"See, mis toimub Venemaal, on palju hirmutavam. Majanduskriis on jätnud oma jälje ning muutnud inimesed rahututeks ja närvilisteks. Kardan, et see olukord lähitulevikus aina süveneb."