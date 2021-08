Inimesed ÕL ARHIIV | Edda Paukson: tean paljusid, kellele on 13 ja reede suisa õnnepäev Geidi Raud , täna 11:27 Jaga: M

ei mingit paanikat: Astroloog Edda Paukson veenab, et tänane päev on tore nagu iga teinegi, vaat et rammi jagu parem veel! Foto: Laura Oks

"Ma võin kohe kindlalt öelda, et numbrid selle koha pealt mitte midagi halba ei näita. See oleneb ääretult palju inimese enda mõtlemisest," kinnitab kuulus astroloog Edda Paukson, et igaüks on oma õnne sepp ka 13. kuupäevaga reedel, tulgu neid päevi või kaks kuud jutti nagu tänavu veebruaris ja märtsis.