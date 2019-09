Edda Paukson: tean paljusid, kellele on 13 ja reede suisa õnnepäev

"Kui inimene läheb hommikul toast välja ja mõtleb, et oh, täna on 13 ja reede, kindlasti läheb mul halvasti – siis ju läheb ka," on Edda Paukson kindel, et samamoodi, nagu saab mõelda päeva õnnelikuks ja ilusaks, tõmmatakse asjatult muretsedes ja pabistades endale ligi ka ebaõnne.

"Mina tean paljusid inimesi, kelle jaoks on 13 ja reede suisa õnnepäev! Näiteks minu poeg ootab alati selliseid päevi, sest temal on 13 ja reede alati super päev. Ja mina pean reedel oma sünnipäeva," rõõmustab Paukson, kellel tegelikult täitus 66 eluaastat juba teisipäeval, 10. veebruaril.

Reede on teatavasti armastuse ja ilu päev

Ta paneb reede ja 13 hirmu analüüsimisele punkti: "Hommikul ei maksa lihtsalt endale sellist programmi peale panna, et terve päev kõik ebaõnnestub. Täna määrigu parem kõik muretsemise asemel oma suuski! Tartu maraton on ju tulemas! Täna on nii aktiivne päev, et ilmselt mõnigi otsustab end veel viimasel hetkel pühapäevasele maratonile registreerida."

Pauksoni sõnul peavad inimesed numbrit 13 ebaõnne sümboliks, sest tegemist on kuraditosinaga.

"See on juba muistsetest aegadest nii: 13 kirjeldatakse kui kuraditosinat ju ka muinasjuttudes ja muistendites," selgitab ta, et muu hulgas võib olla uskumus õnnetust numbrikombinatsioonist inimestele külge jäänud just juturaamatu veergudelt.

Miks kõigist seitsmest nädalapäevast just reedet ebaõnnega seostatakse, Paukson ei mõista. "Reede on ju Veenuse päev. Reedet mõjutab planeet Veenus, mis on tohutult hea planeet. Ilu, armastuse ja suhtlemise planeet.