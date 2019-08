ÕHTULEHE ARHIIVIST | Tõnu Aav: „Kui haigused meelde ei tule, siis pole mul tõbesid ka olemas.“

"Noh, ega ma ikka väga pikki jalgsimatku enam ette ei võta. Pöiad ja puusad on natuke haiged. Aga liikuda saab nii, et kui haigused meelde ei tule, siis pole mul tõbesid ka olemas," hindab oma tervist Tõnu Aav, kellel täna täitub 76. aastaring.

Paljud televaatajad on kaevanud, et härra Viss on juba mõnda aega Morna linna elust kadunud. Miks, ei tea Aav täpselt isegi. "Stsenaristina ilmus välja üks tüdruk nimega Andra Teede. Ega meist keegi seda tüdrukut veel õieti tunne, paljud veerivad isegi nime alles lõputiitritest. Mõtlesin kirjaneitsile helistada ja maha pidada üks sirge jutt: mis plaanid tal minuga üldse "Õnnes" on? Sellest vaikivad voonakesed täiesti, mis saatus paljusid meist, mornalastest, ees ootab. Neid on juba hulgi olematusse lahkunud. Ja küllap lahkub veelgi."

Mine tea, äkki on ka Viss nende hulgas? "Mulle pole hingatud poolt silpigi. Ja ega nad selle teate edastamisega eriti rutta ka: see on ju looming, mis sünnib vaid siis, kui tuul pähe tuleb. Ja kui midagi ei tule, siis võib see viimanegi peast kaduda," ütleb Aav.

Viss ei ole lihtne kuju ja tema plaanid võivad muutuda kui kevadine ilm, mõtiskleb Aav. "Ta liitus ju mänguga kui juhtiv ja eriti vihane endine kommunist ja eriti põlglik oma saada oleva päranduse suhtes. Temast ei saavat iial vereimejat, kes kuskilt ilmunud teiste varanduse seljas liugu laseks. Aga Vissi ümbersünd toimus minutite jooksul, kohapeal. Ta hakkas ikkagi miljonäriks – kui pentsik seda öelda ka ei ole. Patt küll öelda, aga ka mul endal pole mingit ideed, mis sest Vissist võiks arenedes saada. Ta on ju lõpuks üksik mees ka. Aga kui näitemängus mehe kõrval naist ei ole, siis ei pruugi näidendit üldse tekkida. Ühele tüdrukule – endisele advokaadiprouale Evelin Sumbergile – püüdis ta vähe silma heita. Tulutult. Siis tundis ta armulõõma oma endise sekretäri vastu, ent sealt sai ta läraka vastu kõrvu ja nõnda üürikeseks miljonäri naisseiklused jäidki. 76aastase mehe juures see liin ikkagi ei tööta."

Ent "Õnne 13" stsenarist Andra Teede rahustab sünnipäevalapse maha. "Ei, ei… Viss pole kuhugi kadunud. Ta oli vaid korraks ära. Ning hakkab kohe jälle tegutsema. Mul on tema jaoks isegi üks üsna pika vinnaga päris naljakas lugu välja mõeldud.

Tulemas uued etendused