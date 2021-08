Inimesed ÕL ARHIIV | Ignar Fjuk: Balti kett oli totaalne vabadus, totaalne joovastus ja totaalne režii! Andres Põld , täna 11:40 Jaga: M

«Kui me vaatame, kuidas praegu ei suuda ei EL ega NATO kuidagi ohjata ida pool jõudu koguvat ja kasvavat imperialistlikku kurjust, siis just selles kontekstis tuleks mõelda, kui osavad olid Balti riigid toona oma eesmärkide saavutamisel. See oli ilus.» Foto: Stanislav Moškov

Baltimaade ajaloo kõige suurema ühise massidemonstratsiooni, ligi kaht miljonit inimest hõlmanud Balti keti üks korraldajad Ignar Fjuk (61) ütleb nüüd, kui suurejoonelisest üritusest möödub 25 aastat, et kuna meie iseseisvuse võti asus Moskvas, kõlbasid nõukogude võimumeeste mõjutamiseks kõik vahendid, eriti tähtis oli aga meie iseseisvuspüüdlustele rahvusvahelise toetuse saamine. Hiiglaslik Balti kett pälvis tohutu rahvusvahelise tähelepanu ja leidis hiljem mujal maailmas mitu korda järeletegemist.