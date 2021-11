ÕL ARHIIVIST | Meelis Tõrv meenutab "Naisteka" tegemist: "Kui mõte lendama läheb, siis hakkad mingit sousti suust välja ajama ja lähebki lõbusaks

Möödunud suvel juhtus saatetegijatel väga eriline lugu – raadios vahetati tehnikat ja eetriarvuti oli väljas, töötas vaid mikrofon. Raadio tehnikamehed arvasid, et "Naistekas" tuleb ära jätta, kuna muusikat ju mängida ei saanud. "Mina kohusetundliku inimesena olin selle vastu. Pakkusin välja, et otsime laoruumist üles vanad plaadimängijad. Tehnikameestele see idee meeldis, nii pole ju ammu raadiot tehtud. Leidsimegi kaks mängijat, ma tõin autost oma plaadid ja nii see saade eetrisse jõudis," räägib Kirsti. "Endal oli väga värskendav kogemus ja kuulajate positiivne tagasiside tegi kõigil tuju heaks."

Loomulikult tuleb vahel ette ka ebameeldivusi. Vahel lähevad Sky Plusi saated eetrisse stuudiost väljas. Üks ebameeldiv seik juhtus, kui saadet tuli teha Vabaduse väljakul, kuna seal toimus sügisjooks. "Meie stuudio oli suhteliselt avatud akendega ja keset saadet hakkas üks kummaline mees aknast sisse ronima. Nõudis eetrissepääsu ja seda ikka päris agressiivselt," meenutab Timmer hirmuvärinaga. "Kui ta aru sai, et see ikka ei õnnestu, karjus roppusi, kiskus juhtmeid ja mikrofone ja vehkis rusikatega näo ees. Hiljem saatis väga inetu sisuga kirjakesi."

"Ärge jutustage, lugege kirju!"

Kurje kirju on saadud vaid ajal, kui Kirsti lapsepuhkusel oli ja saadet eetris polnud – inimesed ei tahtnud sellega lihtsalt leppida. "Need kirjad olid ikka lausa vihased." Ühe aastate veidraima kirja on saatejuhid saanud aga postiga. Meesterahvas kirjutas, et mis nendel naistel viga on ja mida nad üldse tahavad. Tema on korralik mees, ei joo, ei suitseta, ei käi klubides ja keegi teda ei taha," meenutab Timmer ja ütleb, et üks väike nüanss oli asjal siiski juures. "Ta istus nimelt aastaid juba vanglas."

Meelis meenutab algusaegadest veel üht korda, kus saate teemaks oli kallima järel nuhkimine. "Ma olin just tulnud pikast poissmehepõlvest ja mul oli olnud üks proua, kelle järelt oligi mõistlik nuhkida. "Kuulajad arvasid, et ma otsisin neid trikke internetist, aga tegelikult see nii polnud – ma teadsin neid kõiki peast, kuna see oli mingiaeg minu igapäev. Ma olin juba umbes aasta seda kõike teinud," naerab ta. "Tagasiside oli sellele saatele väga võimas."