"Esimesena peab head uut aastat soovima vastassoost inimene!"

Moetoimetaja Eiris aga teab, et uus aasta kujuneb selliseks, milline on esimene võõras inimene, keda sel päeval näed. "Kui näed vana naist, siis on oodata kehva aastat, aga kui noort naist, siis tuleb hea aasta," teab neiu.

"Meie peres on selline uskumus, et 31. detsembril umbes viis minutit enne südaööd panevad kõik peolised oma taldrikutele toitu – viilu leiba, mõne mandariini, killukese võid; igast asjast natuke –, et järgmiselgi aastal süüa oleks. Kokkukuhjatud toidu peab aga enne hommikut ära sööma. Kõhule pole selline komme muidugi väga hea, sest see on juba enne head-paremat täis pargitud," räägib üliõpilane Kärt.