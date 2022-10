EMINEM 50: "Ravimisõltuvus oleks mu äärepealt tapnud."

Üks tuntumaid valgenahalisi räppareid Eminem räägib doksaates "How To Make Money Selling Drugs", et oli rängas sõltuvuses rahustitest ning kangetest valuvaigistitest. "Ma ei suuda meenutada, millal sellest probleem sai. Mäletan, et need lihtsalt olid mulle üha enam ja enam mokkamööda," vahendab Daily Mail filmikatkendit. Kuigi lähedased olevat tema pärast muretsenud, olla räppar abikäe pihta virutanud, arvates, et tal pole midagi viga.