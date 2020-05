ÕL ARHIIV | Mare Vint: algul on vaja iseloomu, lõpuks hakkab töötamata halb! 

"Mõni ütleb, et ma olen töönarkomaan, ja mõnes mõttes vist olengi. Kui ma pikka aega tööd teha ei saa, siis tundub mulle, et midagi on väga valesti," tunnistab laupäeval juubelit tähistanud graafik Mare Vint. "Pikemad pausid on tulnud ainult siis, kui oleme mehega kolm-neli nädalat välismaal." Eesti pinnal ei suuda ta üle paari päeva näppe joonistusvahendeist eemal hoida.

Elurõõmust pakatava Mare Vindi vanuseks võiks julgelt pakkuda 10–20 aastat vähem. Mis on proua imenipp? Jahe hommikudušš? Igapäevane lusikatäis mett? "Mul ei ole kindlaid retsepte, aga külma duši all ei armasta ma üldse käia, külmas merevees ka mitte. Mina käin hommikuti soojas vahuses vannis," avaldab kunstnik.