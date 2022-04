ÕL ARHIIV | Titanic peidab endas kahe eestlase saladust?

Titanicu uppumine koos 1503 igaveseks merepõhja jäänud reisijaga on muidugi sünnitanud lugematu arvu legende, tühijutte, fakte ja oletusi, raamatuid ning teadusuurimusi. Võimalike eestlastega Titanicu pardal on põhjalikult tegelnud insenerist mereteadlane Anto Juske, kes on kokku kogunud 1912. aasta ajakirjanduses ilmunud lugusid ja põhjalikult jälginud, kas mingi niit ka eestlaste ligi viib.