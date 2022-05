ÕL ARHIIV | Reede ja 13! Ebausk annab kindlustunde, aga tähendab ka hirmu muutuste ees

70ndatel Eestis sündinud mäletavad ehk veel jutte defitsiitsest pepsikoolast, mis on nii mürgine, et lahustab hambad ära? Ehkki üksnes banaane süüa ja ainult pepsit peale juua pole kahtlemata tervislik, sobivad need linnalegendid oma liialdustes hästi illustreerima tundmatute asjade ja nähtuste kartust.

"Kindlasti on üheks ebausu põhjuseks hirm uuenduste ees," veenab Mare Kõiva, Kirjandusmuuseumi folkloristikaosakonna juhataja. Pepsikoola ja banaani näite (viimast on väga kujukalt kirjeldanud kuulus soome folklorist Leea Virtanen) kõrval on selge märk ebausklikust ärevusest kõikvõimalikud maailmalõpukuulutused. Mille taga on sageli alateadlik mure mingite pragmaatiliste elukorralduslike muutuste pärast.

Mis toimub prohveti pealuu sees?

Mare Kõiva mõistab hästi XIX sajandi lõpul elanud prohvetit, kes kuulutas inimkonna hävingut.

"Sel ajal läksid naistel soengud lühemaks. Ja see põhjustas hirmu, et vana süsteem kukub äkki uppi: naised lähevad kõik tööle, aga kes siis kodus on ja lastega tegeleb?" piilub Kõiva prohveti pealuu sisse.

Kui inimesel tõuseb pinge mingil põhjusel väga kõrgele, hakkab ta teinekord käituma täiesti loogikaväliselt. Näiteks raamistab end irratsionaalsete piiridega.

Ühelt poolt võib see tähendada lisastressi. Kui mõni kirjandusmuuseumi töötaja on end veennud, et majja astudes esimesena Mare Kõiva nägemine tähendab ebaõnne, võib ta tööpäev olla täiesti rikutud ainult sellest, et juhuslikult ongi just nimelt proua Kõiva see, kes talle hommikul kõigepealt vastu tõttab.