Inimesed ÕL ARHIIVIST | Carl Danhammer: prassisin Eestis möllates tuulde kümneid miljoneid! Jaanus Kulli , täna 17:26 Jaga: M

EDEVUSE LAAT: Danhammeri laia joont arvestades on ta maja ja ka elamine enam kui tagasihoidlik. Selle-eest on õue peal mitu uhket autot veel uhkemate numbrimärkidega. Ise sõidab ta edevale inimesele kohase Mercedes SCL 500-ga, millel ilutseb numbrimärk DAN 5. «Ka see on väike mäng. Mulle see lausa meeldib, kui mulle tänaval järele vaadatakse, et näe, Danhammer sõidab.» Foto: Tairo Lutter