ÕL ARHIIV: Henry Laks: „Olen õnnelik, et mind pole päris üksi jäetud.“

Arhitektuuri õppis Henry kaks aastat, kuni sai selgeks, et see on tema kunstnikuhingele liialt kuiv ala. "Pärast teist kursust otsustasin, et aitab inseneriteadusest, et prooviks midagi muud." Ta vahetas uuesti paati ning läks nahkehistööd õppima. "Ja ei kahetse, sest sain sealt laia humanitaarhariduse," ütleb Henry, kes lõpetaski kunstiinstituudi tarbekunstnikuna. "Et mul oli päris hea õppeedukus ja sain isegi kõrgendatud stipendiumi, suunas rektor mind maakooli õpetajaks, mis oli tollal armeele ainuke alternatiiv."

Ta läks Martna põhikooli, kus andis kunstiõpetust ja kehalist kasvatust. Teda kui õpetajat on YouTube’is keegi loo "Õpetaja" juures ka kiitnud: "Ta oli minu õpetaja, andis kunstiõpetust, muhe mees, aga ka väga karm, kui vaja."

Paraku lasi Henry koolist jalga enne, kui Vene kroonusse võtmise piir oleks kukkunud. "Kasuisa rääkis, kuidas miilits käis tema juures otsimas, et kus mees on, vaja sõjaväkke minna. Varjasin ennast siin ja seal, kuni viimaks aeg sai täis. Läksin siis ise sõjakomissariaati, kus üks ohvitser ütles, et ahaa, teie oletegi Laks. Ulatas miski dokumendi ja ütles, et ma nüüd ära läheks."

Meditatsioon viis varjusurma

Ja Henry läkski ära. Kuskile, aastateks, mida ta ka praegu ei oska või ei taha seletada. Idamaade filosoofia tõmbas. 90. aastate algul sattus koos vabadusetuultega Eestisse kõikvõimalikke õpetlasi, õpetajaid ja filosoofe. Ühe sellise küüsi sattus ka Henry, ja see pööras tema sisemise mina segi. "Oli jah selline õnnetu episood, aga ma arvan, et olen sellest üle saanud," usub ta.

Henry haarab laualt järjekordse sigareti, süütab selle aeglaselt ning ta pilk eksleb taas kaua kuskil kauguses. "Kogu see õpetus mõjus mulle negatiivselt – vist ikka sellepärast, et ma läksin sinna sügavuti sisse. Aga et ma olen ikkagi kristlane, siis see ei sobinud mulle. Kahjuks sain sellest aru liiga hilja, ma ei olnud enam mina ise. Et ma olin lausa varjusurmas, on ehk liialt karmilt öeldud, aga midagi sinnapoole."

Kümme aastat tagasi rääkis ta sellest ajast Õhtulehele: "Ma arvan, et olen taastunud umbes 85% ulatuses. Hiina õpetajad, kelle käe all meditatsiooni õppisin, ei osanud või ei tahtnud mind hoiatada energia kuritarvitamise eest. Või kuritarvitasid nad mind ise, ei tea öelda. Igatahes oli see arusaamatu, mis minuga toimus! Olin aastaid kui tühjakspigistatud sidrun!"