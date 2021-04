ÕL ARHIIV | Eesti nõid on tarvilike oskustega spetsialist 

Näevad väga selgelt, kõige selgemad on nende unenäod. Juba varases lapsepõlves teadsid nad, kummas käes on emal kompvek. Selgeltnägijatel on väga täpne info poliitilistest sündmustest, looduskatastroofidest, kadunuks jäänud inimestest ja varastatud asjadest. Oma töös kasutavad nad pendlit, mõned ka kristallkuuli. Selgeltnägijad näevad ilmeksimatult ette laevahukkusid ja lennukatastroofe. Ainult et neile pole antud võimalust ohtudest ette rääkida – ikka tagantjärele. Või pole nad veel kohtunud sellega, keda selgelt nägid.

Nad peavad ennast ka suhtekorraldajateks, kuid enamasti siiski psüholoogideks-perenõustajateks. Neil pole küll vastavat akadeemilist tausta, aga see-eest on nad õppinud karmis eluülikoolis: «Ma tean, mida sa tunned.» Mitmed neist on pidanud õpingute käigus ka kinnipidamiskohas viibima, kuid see õppetund on toimunud nende endi valikul, mitte sunniviisiliselt. Suure lugemusega psühho-nõiad on natuke tegijad igal alal. Otseselt kätt inimese külge ei pane ja ravima ei hakka, kuid ajusid komposteerida oskavad suurepäraselt.