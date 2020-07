KAUBAMAJA 60 | Tallinna Kaubamaja avas uksed salaja 

Tallinna Kaubamaja oli tollases kaubanduspildis täiesti uus sõna. Kui kuuekümnendate kaubandus NSV Liidus tähendas valdavalt letimüüki, siis kaubamajas oli jalatsiosakonnas, valmisriietes ja peakatetes iseteenindus (paraku sai iseteenindusest juba 1970. aastaks ilus minevik, sest uuendus tõmbas vargaid ligi justkui magnetiga). Kaubamaja oli avar ja valgusküllane. Täis klaasvitriine ja kenasid noori müüjaid, kelle palk teiste kaupluste müüjate omadest peajagu üle. Kaubamaja oli suure Nõukogude Liidu üks paremini varustatud kauplusi, kus müüdi tihti ihaldusväärseid Tšehhoslovakkia barette, Saksa DV kingi ja... vilte.

Seda märkas rahvas kohe esimesel päeval. "Müük oli nii äge, et kassas oli pidevalt järjekord. Kassa võttis raha vastu ja kõrval oli kast, kuhu raha loobiti. Mina istusin kassa kõrval ja sorteerisin rahatähed kupüüride järgi. Õhtul viidi raha kartulikotiga panka," ütleb Joost.

"Oma maja töötajate väike privileeg oli see, et läksid pool tundi varem kohale ja said osta saapapaari või midagi muud. Paljud kaubamaja töötajad elasid ikka nagu kuninga kassid," väidab Indrek Jürimets. Kaubamaja asedirektoriks tõusnud Jaagup Joost aga nii ei arva: "Ei olnud nii, nagu rahvas uskus – et läksid kaubamajja tööle ja elasid või sees. See on müüt."

Ometi on 80ndatel juveeliosakonnas töötanud müüjad kunagi isegi Õhtulehes meenutanud: "Kõik käis nii-öelda vorst vorsti vastu: sina koputasid sõbrannale näiteks kuldehete, tema sulle kangaste, lõhnavee või heliplaatide kohta."

Ka Aili Sepp, kes sai kaubamajja tööle 1969. aastal peakatete sektsiooni ja on siiani sellele majale truuks jäänud, tunnistab: "Eks defitsiit mängis oma rolli. Käsi peseb kätt oli ikka igapäevane asi. Võtame nii lihtsa asja nagu barett: selge see, et minu tuttavad said kõik baretid. Või viisin kellelegi bareti, kes oli võib-olla ETKVLi laos suur boss ja sain näitkeks vastu lapsele kingad."

Defitsiiti müüdi prügišahtist

Sepp ütleb, et kirjutamata seadus "käsi peseb kätt" ei laienenud mitte igale tootele. "Sain esimese Soome mantli, kui olin töötanud siin juba kuus aastat. Siis ma lihtsalt nõudsin seda – et tehnikumis, kus ma õppisin, on kõik kaubandustöötajad ja väga hästi riides, aga mina käin ka kevadise vihma ajal kasukaga." Samas kinnitab Sepp, et esimestel tööaastatel ta peaaegu ei teadnudki sõna "defitsiit". "Olin kuu aega siin töötanud, kui ma abiellusin ja ostsin endale pulmadeks valged Tšehhoslovakkia kingad. Need olid täiesti vabalt müügil."