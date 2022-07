ÕL ARHIIV | SIIM RANDLA 50 | „Ma juba vihkan seda laulu!“ ehk Kuidas Õhtuleht oma loo Eurovisioni võistlusele saatis

„Mul on ohatis!“ ohkab reporter Leemet Prits, meesvokalist.

„Millest küll? Halvasti laulmisest?“ teeb Koorberg, nagu imestaks.

Entusiasm ja rõõmus elevus on täiesti olemas, aga lihtsalt pisut tagaplaanil.

„Hüüan, ma hüüan,“ alustab Leemet umbes kolmekümnendat korda refrääni. Kell LongPlay Productionsi stuudios sihib keskööd. „Ma juba vihkan seda laulu,“ deklareerib vokalist. Teades, et täna ei lõpetata enne, kui kogu materjal on arvutis.

Viisi menetleb asjatundja

Viisi tegi laulule Siim Randla. Uudiste osakonna toimetaja Siim on hariduselt kunstide bakalaureus heliloomingu alal, Muusikaakadeemia vilistlane. Talle meeldivad Bach, Mozart ja keerulised laused. Kui mõni kolleeg on toimetuse külmikust võtnud kogemata Siimu salati ja selle ära söönud, saadab Siim laiali teate: „Keegi kodanik on toime pannud võõra vallasasja (minu salat) äravõtmise selle asja ebaseadusliku omastamise eesmärgil ja see on toime pandud süstemaatiliselt.“

Kui Siim midagi toimetab või kirjutab, suudab ta lihtlauses sisalduvat ainsat fakti täpsustada 10–12 korda. „Menetlema“ on Siimu lemmiksõna.