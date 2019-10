ÕL ARHIIVIST | Tõnu Virve: tänapäeval ehitatakse maju nii nagu varem dekoratsioone 

Ja hotellitoad on ehitatud Kaupmehe tänava filmipaviljoni. Akende taga olid kunstmäed. Sillarti Jüri ütles, et kunstmäed on paremad kui pärismäed. Need olid hõbepaberist tehtud. Minu õpetaja Fritz Matt tegi. Kui oli paus, siis kunstmägede vahelt tõusis mees ja kõpitses mäeserva.

Aga dekoratsiooniala juhataja ütles: "Aeglaselt läheb seepärast, et värvil on oma aeg, kui ta kuivab, see ei saa kiiremini." Aga vaata, Vene värv, see kuivas ikka kaks-kolm päeva. Selle kohta ei olnud seltskonnal midagi öelda. Filmis ongi see värk, et peab olema kõik nagu päris, keegi ei usu muidu ju."