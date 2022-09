Peeter Volkonski 68! | „Kuulun vaieldamatult eesti kultuuriruumi. Siin ei ole mitte mingisugust kahtlust!“

"Küsitakse, kas demokraatia on Venemaal üldse võimalik. Vat ei ole! Sest demokraatia üks põhilisi alustalasid on vastutus. Venemaal see puudub, puudub ajalooliselt," ütleb Peeter Volkonski, Rjuriku endani ulatuvate juurtega Vene vürst, kes peab 12. septembril sünnipäeva.