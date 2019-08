ÕL ARHII | Vene väed lahkusid Eestist koos põrandate, uste ja akendega 

"Oli garnisone, mis anti üle puutumatus korras – linik ja lilled laual," meenutab kaitseministeeriumi nõunik Johannes Kert. "Oli garnisone, kus oli kõik laastatud: müüdud ehitusmaterjalideks, vanarauaks või kütteks. Äärmuslikem näide oli see, kus lahkumisel oli põrandatele laialiloobitud raamatute vahele roojatud."

Kert lisab, et enamasti sõltus kõik garnisoniülemast. "Tendentsina siiski püüti kohaliku rahvaga äri teha. Ja nii palju kui võimalik müüa, väiksemaid asju tihti ka pudeli eest."

Vene vägede kasutuses oli Eestis 1565 objekti, mis paiknesid 800 asukohas ja 87 147 ha suurusel maa-alal, kinnitab Hannes Krause kaitseministeeriumi avalike suhete osakonnast. Kuna tegemist oli maade, hoonete ja rajatistega, siis polnud võõrväel võimalik neid kaasa viia ja Eesti riik võttis need üle. Endise NSV Liidu sõjaväe vara ülevõtmist alustati 1992. aasta septembris vastu võetud valitsuse määruse alusel, lisab Krause.

Vara anti ministeeriumidele, maavalitsustele, omavalitsustele, piirivalvele, kaitseliitlastele jt. Osa neist on nüüd riigi, osa firmade-eraisikute kasutuses. Kas on seal harjutusalad, õppekeskused, töökojad vms või on kõik juba ammu lammutatud?