ÕHTULEHE ARHIIVIST | Tõnu Aav 70: Jänkuonu, mis sa nüüd teed? 

"Etendus on õhtul" – nii tähistab täna oma 70. sünnipäeva Tõnu Aav, "lavaka" esimese lennu vilistlane, 1961. aastast Draamateatri palgal olnud näitleja, kelle kontol on paarsada lava- ja filmirolli. Lisaks koormaga sketše, raadiokuuldemänge ja plaadile loetud lugusid.

Te olite 13, kui hakkasite oma häält raadios kuuldemängudes levitama.

Jah, lastekuuldemängudes põhiliselt.

Kuulsaimad teie häälega seonduvad lood on "Onu Remuse jutte". Mis on sisult jubedad – hunt valatakse keeva veega üle, rebane kuuleb, et moodsal aja minnakse magama ilma peata...

...jah, see on America, this is America. Ja huvitav on selle America puhul see, et "Onu Remuse jutud" ei ole Ameerikas enam soovitatavad, sest hilisemates lugudes tulevad juurde inimesed, need inimesed on neegrid ja need neegrid on lollakad. Rassism, täielik kohe.

Ühesõnaga – need on koledad lood. Aga teie suutsite need rääkida nii naljakaks – seesama "ai-dummeri-ker-kommeri" on nii pööraselt lõbus... Tulite ise selle peale, et just häälega mängimine on nende juttude sisselugemise võti?

Teis on samuti need hääled olemas, täiesti kindlalt on! Nad tuleb kuidagi iseendas üles otsida ja avastada. Kui sa suudad enda viia sellesse meeleollu ja hakata nägema neid suhteid – suhetest ilmselt see kõik tekib – ja neid karaktereid, no siis ta kuidagi peab tulema...Kuidas ma oskan öelda... Ma usun näiteks, et väga paljudes vanades täiskasvanud meestes elab väike tüdruk...