ÕL ARHIIV | PALJU ÕNNE! Aino Pervik, kippari tütretütar

Kogu see lugu sündiski sellest sõnast – ma leidsin selle Saareste seletavast sõnaraamatust ja see tähendab nõida, ravitsejat. "Kunks" tuleb sõnast "kunst". Mulle meeldis see mõte ja sealt tuli inspiratsioon.

Keset tuulist merd oli ühes kohas väike saar.

Just!

On see juhuslik kokkusattumus, et nii Eno Raua "Naksitrallid" kui ka "Kunksmoor" räägivad päris palju looduse hoidmisest?

Ma ei ole selle peale kunagi niiviisi mõelnud... Teil on muidugi õigus. Eks me olime lihtsalt üks pere, kes hoidis ja armastas loodust. See, mis kirjanikul sees on, eks see imbub raamatusse.

Liigub legend, et Ellen Niit ja Jaan Kross lugesid õhtuti oma päevatöö teineteisele ette. Käis see teil Eno Rauaga samamoodi?

Eno Raud näitas mulle oma pooleliolevaid töid ja me arutasime neid aeg-ajalt. Aga mind häirib kangesti, kui keegi minu pooleliolevat tööd vaatab ja arvamust avaldab. Nii et minu asju sai lugeda alles siis, kui nad päriselt valmis olid.