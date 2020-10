ÕL ARHIIV | Mari Tarand: „Kahju, et ma ei näe enam sügisel metsa vahelduvaid värve.“ 

Pesupulbrit ma kogemata vee sisse pole ka raputanud.

Kui ma maal õues rohin, hüüan, et Andres, tule vaata, kas see on nõges. Kuid teatud hetkedel on vaja silmi juurde. Näiteks pesumasinale on kõige tavalisema programmimärgistuse peale jäme kriips juurde tehtud.

Nii et ma õpin elama ja arvan, et võiks endasugustele paljudes asjades nõu anda. Hakkan aru saama, miks puuetega, või kui Juhani väljendit kasutada, siis teistsuguste inimeste rühmad käivad koos, et arutada, kuidas oma elu paremaks teha.

Aga ma saan hakkama.

Teil on vähemalt vaimselt olnud väga rikas elu. Olete olnud abielus 45 aastat, teil on kaks poega, on maakodu. On siin elus üleüldse midagi sellist, millest olete unistanud ja mis unistuseks on jäänudki?

Olen üldse vähenõudlik inimene. Näiteks meie maakodu on ülimalt lihtne. Meil ei ole isegi väikest majakest majas, vaid see on siiamaani lepiku vahel. Tänavuses suveplaanis oli ökokemps maja külge ehitada, aga ei jõudnud. Samas sai maja tänavu uued põrandalauad, mis Andres koos poegadega ise maha pani.

Ma ei mõtle nii nagu naine kuldkalakese loos, et võiks olla veel suurem või veel uhkem. Tõesti ei mõtle. Olen väga rahul sellega, mis on.