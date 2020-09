Inimesed ÕL ARHIIV | 23 AASTAT KURKSE TRAGÖÖDIAST: pääsenud sõdur: spordimehed läksid, nalja- ja napsumehed jäid Maarius Suviste , täna, 10:35 Jaga: M

RAHUVALVAJATE SURMAMARSS: See foto on tehtud hetk enne seda, kui rahuvalvajad Kurkse väina ületama hakkavad. Ilm on veel ilus, vaikne, vesi põlvini. Kuid mõne tunni pärast on 22 eliitsõdurist alles vaid kaheksa. Foto: Erakogu

Oma viiendalt välismissioonilt Afganistanist naasnud vanemveebel Margus Truu on üks neist, kes Kurkse retkest eluga pääses. "Spordimehed millegipärast välja ei vedanud – nemad läksid," avalikustab ta nüüd, kümme aastat hiljem, luurerühma nimekirja vaadates. "Eluga pääsesid vaid nalja- ja napsumehed."