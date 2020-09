Inimesed ÕL ARHIIV | 23 AASTAT KURKSE TRAGÖÖDIAST: Aleksei ei pidanud uppuma. Ta pidi ellu jääma Maarius Suviste , täna, 10:39 Jaga: M

MUREST MURTUD: Isa Mihhail ja ema Valentina käivad Viljandis oma ainsa poja haual tihti. «See kõik oleks juhtunud nagu eile, mitte kümme aastat tagasi,» poetab ema. Foto: Kalev Lilleorg

Ema Valentinal on vahel selline tunne, et pojake Aleksei on kusagil kaugel. Koputab ühel päeval uksele, kallistab lävel seistes ja habiseb: "Kallis ema, kallis isa! Siin ma olen!" Aga Aleksei ei tule, mitte kunagi enam. Sest noor mees jättis oma elu karmi merre, samuti kui tema 13 sõpra.