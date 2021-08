ÕL ARHIIV | 13 on iidne õnnenumber, reede aga armastuse ja rõõmu päev

Kalendriuurija Mall Hiiemäe hinnangul on 13. kuupäeva ja reede kartus Eestimaal XX sajandi nähtus, millest esimesed teated jõudsid rahvaluulearhiivi 1930. aastatel. Ebausupuhangut XIX sajandi keskel seostab Hiiemäe kirjaoskuse plahvatusliku levikuga. "Kirjasõnas ilmuvad lood tuntud isikute ebausust, need aga folkloriseeruvad, lähevad tagasi rahvasuhu. Ent rahvaluulearhiivis on ka hulgaliselt näiteid vastupidistest juhtumitest, kus 13. ja reede on õnnepäev. Näiteks ühe vanatädi jutt oma mehe kohta: "Aleks õkva püüab õnne oma käega – on kolmeteistkümnendal ja reedel sündinud!"."