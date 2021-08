Inimesed ÕL ARHIIV | Ülo Nugis kuulutas iseseisvuse välja, püstol hõlma all Urmo Soonvald , täna 08:30 Jaga: M

HAAMRIMEES: Ülemnõukogu ja riigikogu pikaaegne esimees 62aastane Ülo Nugis on avalikust elust taandunud ja meelsasti endast rääkida ei taha. Vaid putšiaega peab ta nii oluliseks, et seda eesti rahvaga jagada. Nugise taandumine on mõistetav, sest enne poliitikast lahkumist heitles ta mitmete erakondade vahel ning lõpuks kadus orbiidilt koos Koonderakonnaga. Foto: Teet Malsroos

Nüüd ennast vabaks meheks nimetav Ülo Nugis käitus putšipäevadel kui tehase direktor, kes tundis isiklikku vastutust iseseisvumise väljakuulutamise eest. Pärast ajaloolist haamrilööki läks aga tema karjäär allamäge.