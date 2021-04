ÕL ARHIIV | Ita Ever 75: Teiste jaoks kihvt mutt, aga iseenda jaoks igavene koeranael… 

Ita Ever on Eino Baskini sõnul Eesti Eleonora Duse, Katharine Hepburn, Sophia Loren. «Need näitlejad on võimelised mängima absoluutselt kõiki naisi, «Kolmekrossiooperi» litsidest Prantsuse kuningannadeni. See on vaist! See ei ole õpitav!» Samas rõhutab Baskin, et Ever on saanud rolle, tööd teha ja hiilata kõikide peanäitejuhtidega. «Mida see näitab? Et kui ikka on tegemist suure näitlejaga, siis lavastaja, kes ta ka ei ole, pöördub ikka näitlejate poole, kelle najal ta saab ka enda nime upitada. Sellest mõttes on Ever näitleja, kes on alati pjedestaalil.»